Liga de Quito tiene millonario déficit y le pagaría una fortuna a Deyverson

Liga de Quito reportó un déficit de más de 40 millones de dólares y se conoce que Deyverson gana una cifra astronómica para LigaPro.

En medio de la información sobre el millonario déficit económico de Liga de Quito, trascendió cuánto cobraría uno de los futbolistas que menos protagonismo ha tenido en el equipo durante la temporada: el brasileño Deyverson.

Según el periodista Óscar Portilla, de El Canal del Fútbol, Deyverson ganaría alrededor de 75.000 dólares mensuales en Liga de Quito. De confirmarse esa cifra, el brasileño sería el jugador mejor pagado del campeonato ecuatoriano, incluso sin ser titular indiscutible en el equipo.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que Liga de Quito le pagaría cerca de 40.000 dólares al mes, mientras que el resto de sus ingresos provendría de auspiciantes. Ambos salarios igual despiertan críticas de los hinchas.

Deyverson también ha recibido críticas por sus constantes acciones extrafutbolísticas y por no responder a las expectativas generadas con su llegada. Sus registros reflejan nueve goles y cuatro asistencias en 42 partidos.

El brasileño fue uno de los pedidos importantes de Tiago Nunes, pero su etapa en Liga de Quito habría quedado lejos de lo esperado. Tras una temporada irregular, el delantero se marcharía como agente libre en diciembre y tendría como posibilidad regresar al fútbol brasileño.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Deyverson vino de ganar la Libertadores con Palmeiras. Foto: Getty.

En resumen