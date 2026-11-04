Liga de Quito va por dos figuras del histórico Macará 2026

Liga de Quito sigue viendo en el histórico Macará de 2026 una oportunidad para encontrar refuerzos para el 2027. Aunque Franco Posse y Agustín Campana se alejan, el club capitalino ahora apuntaría a otros dos futbolistas que también son titulares en el equipo ambateño.
Según medios locales, Mateo Viera y Martín Tello son los nuevos apuntados por Liga de Quito para 2027. Los canteranos fueron piezas importantes en el vicecampeonato de Macará y su clasificación a la Copa Libertadores.
En el caso de Mateo Viera, es considerado uno de los futbolistas de mayor proyección de Macará y de LigaPro. Su cotización podría aumentar considerablemente en noviembre si se cumplen los rumores sobre una posible convocatoria de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador.
Liga de Quito también estuvo interesado en Franco Posse y Agustín Campana, pero Macará ejecutaría sus opciones de compra y solamente los dejaría salir por cifras millonarias, especialmente hacia mercados del exterior. En lo deportivo, prioridad del club ambateño sería mantener la base del plantel para competir en la Copa Libertadores.
Los albos, por su parte, necesitan reforzar el mediocampo tras la salida de Gabriel Villamil y Alejandro Tobar, además del irregular rendimiento de Sebastián González y la posible marcha de Jesús Pretell.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Franco Posse – Macará, goleador buscado por todos los grandes de LigaPro. Foto: Getty
En resumen
- Nuevo objetivo en Ambato: Tras complicarse las opciones de Franco Posse y Agustín Campana (por quienes Macará ejecutará las opciones de compra para venderlos solo al exterior), Liga de Quito puso la mira en otras dos piezas clave del cuadro ‘Celeste’: los jóvenes volantes Mateo Viera y Martín Tello.
- Proyección con sello de Selección: Viera se ha convertido en una de las mayores apariciones de la LigaPro 2026, y su cotización promete dispararse en las próximas semanas ante su inminente convocatoria por parte de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre.
- Urgencia de reconstrucción en la medular alba: La insistencia de la dirigencia universitaria en los canteranos del vicecampeón responde a la necesidad imperiosa de rearmar su mediocampo para 2027, considerando las bajas ya confirmadas de Gabriel Villamil y Alejandro Tobar, la posible salida de Jesús Pretell y la irregularidad de Sebastián González.