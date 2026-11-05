Gustavo Álvarez podría dejar Liga de Quito por este equipo ¿abandona el barco?

Gustavo Álvarez podría dejar Liga de Quito tras la eliminación en Copa Ecuador y los 'albos' podrían buscar nuevo entrenador.

La eliminación en la Copa Ecuador y la posterior caída en la lucha por la Copa Libertadores 2027 empiezan a tener efectos en Liga de Quito. Ahora, surgen novedades sobre el futuro del entrenador Gustavo Álvarez, quien podría abandonar el club pese a tener contrato vigente.

Aunque mantiene un vínculo con los ‘albos’ y no han trascendido dudas desde la directiva, Gustavo Álvarez podría no continuar en Liga de Quito para 2027. Su representante habría ofrecido los servicios del entrenador a la Selección de Chile, según rumores de mercado.

Por el momento, no se conoce si el interés de la Federación Chilena sigue vigente, sin embargo, las posibilidades todavía existirían mientras Nicolás Córdova permanezca como entrenador interino. Aún no se concreta la contratación de un reemplazo definitivo para el proceso de Eliminatorias.

Gustavo Álvarez cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno, donde dirigió a Universidad de Chile y Huachipato, conquistando títulos con ambos clubes. El estratega argentino tiene contrato con Liga de Quito hasta junio de 2027.

La eliminación dejó a la hinchada de Liga de Quito profundamente inconforme y comenzaron los pedidos de nuevos entrenadores para 2027. Entre los nombres que aparecen en las preferencias de los aficionados están Norberto Araujo, Pablo Repetto, Gustavo Costas y Diego Cocca.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Gustavo Álvarez – Selección de Chile, candidato. Foto: Getty.

En resumen