Liga de Quito vuelve a ganar y así va la tabla para el Mundial de Clubes 2029

Liga de Quito volvió a ganar en Copa Libertadores, sumó el premio económico CONMEBOL, duerme con puntaje perfecto en su grupo y en silencio, sigue caminando hacia el Mundial de Clubes. Los ‘albos’ sumaron tres puntos más en clasificación al torneo FIFA.

Con la victoria ante Mirassol, Liga de Quito suma 44 puntos y sigue tercero en la tabla CONMEBOL, estirando ventaja sobre su inmediato seguidor Racing. Para mala suerte de los ‘albos’, Estudiantes de La Plata también ganó y sigue acercándose.

Recordar que Flamengo ya está clasificado tras ser campeón de la Libertadores 2025, quedando los cinco cupos sudamericanos disponibles. Los campeones de las ediciones 2026, 2027 y 2028, además de los dos primeros de este ranking estarán en el torneo del 2029.

Otros gigantes de América como Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo y Atlético Mineiro están relegados, sin mencionar que los últimos tres no juegan este torneo este año.

Las opciones de Liga de Quito podrían sumar considerablemente si es que FIFA acepta la propuesta de aumentar el número de clubes participantes, lo que aumentaría los cupos para cada confederación.

Solo por jugar el Mundial de Clubes en 2029, lo clubes ya se asegurarían más de 10 millones de dólares en premios. El ganador de la primera edición fue el Chelsea de Inglaterra.

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Tabla Mundial de Clubes 2029.

¿Qué equipo CONMEBOL ya clasificó al Mundial de Clubes 2029?

De momento, CONMEBOL ya tiene a un representante en el próximo Mundial de Clubes, y este es Flamengo. El ‘Fla’ se clasificó por ganar la Copa en 2025 y quiere volver a hacer historia en este torneo. En la primera edición fue el único en vencer al campeón, Chelsea.

En resumen

Liga de Quito alcanzó los 44 puntos en el ranking tras vencer a Mirassol en Libertadores.

alcanzó los en el ranking tras vencer a en Libertadores. El club ecuatoriano ocupa el tercer lugar de la tabla CONMEBOL rumbo al Mundial 2029.

de la tabla rumbo al Mundial 2029. Los equipos participantes del Mundial de Clubes se asegurarán un premio mínimo de 10 millones de dólares.