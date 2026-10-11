Emelec volvió a perder y los hinchas piden el fichaje de estos entrenadores

Emelec perdió contra Guayaquil City y los hinchas explotaron pidiendo a un nuevo entrenador para el cierre de temporada.

La derrota de Emelec por 3-2 ante Guayaquil City, después de dejar escapar la ventaja, terminó de encender los ánimos de los hinchas. En redes sociales, varios aficionados exigieron un cambio urgente de entrenador y apuntaron directamente contra Ezequiel Medrán, cuyo futuro vuelve a estar en discusión por los resultados del equipo.

Entre los nombres que más se repitieron aparecen Martín Anselmi, Alfredo Arias y Guillermo Sanguinetti. Los aficionados quieren un técnico con experiencia y jerarquía para intentar cambiar el rumbo del ‘Bombillo’, que atraviesa un momento complicado y no consigue convencer con su rendimiento.

Los tres entrenadores ya habían sonado para llegar a Emelec antes de la contratación de Medrán. Incluso Sanguinetti recibió una propuesta formal, pero decidió continuar en Macará, equipo con el que aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana, además de seguir en la pelea por un lugar en la Libertadores.

La llegada de Medrán fue una apuesta impulsada por Luis Miguel Escalada, en una de sus primeras decisiones como director deportivo del club. El entrenador argentino asumió el desafío pese a que su experiencia previa estaba principalmente ligada a categorías inferiores.

Sin embargo, despedir a Medrán no sería una decisión sencilla para la economía de Emelec. El técnico tiene contrato hasta diciembre de 2027 y su salida anticipada podría costarle al club alrededor de 300.000 dólares, cifra impagable en estos momentos.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz,

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Emelec – Ezequiel Medrán. Foto: Emelec.

En resumen