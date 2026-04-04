Este sábado 4 de abril de 2026 se revelaron las palabras de Omar Carabalí que ilusionan a la Selección de Ecuador y que “decepcionan” a la Selección de Chile. El portero ecuatoriano se nacionalizó chileno, y ahora podría jugar con ‘La Tri’ en el Mundial 2026. El mismo jugador abrió la puerta con estas palabras.

En TNT Sports, Omar Carabalí comentó que ya estuvo conversando con Beccacece y con la posibilidad de llegar a la Selección de Ecuador: “‘La verdad que conversé con el profe Sebastián hace como 20 días atrás, está la posibilidad, hay temas dirigenciales que hay que solucionar pero yo estoy concentrado acá en O’Higgins. Lo que sea que Dios quiera, estoy preparado para todo“, afirmó el arquero.

Beccacece también comentó hace varios días que esperaban una respuesta de la FIFA, sobre el tema de la nacionalidad del jugador. Hace varios años, el portero tuvo que renunciar a ser ecuatoriano para nacionalizarse chileno y por eso hay una consulta sobre su elegibilidad.

Actualmente, la Selección de Ecuador se “debate” entre los arqueros que debe convocar al Mundial 2026. El equipo ya tiene fijo a Hernán Galíndez y Gonzalo Valle. Mientras que, el tercer puesto se definirá entre varios nombres, entre los que ahora está Omar Carabalí.

El portero 🧤ecuatoriano – chileno, Omar Carabalí, reveló que tuvo una charla con el profesor de la tricolor, Sebastián Beccacece 🇪🇨 para un posible llamado a la selección ecuatoriana para el mundial 2026

pic.twitter.com/riPTSkQBoP — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 4, 2026

En O’Higgins, Omar Carabalí viene haciendo una buena temporada e incluso destacó en Copa Libertadores, donde justamente se empezó a especular con la posibilidad de que Ecuador lo convoque. Chile también pudo llamarlo ahora para la doble fecha FIFA.

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Los números de Omar Carabalí en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Omar Carabalí ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano ha recibido 15 goles y solo pudo dejar su arco en 0 en 4 ocasiones. En cancha llegó a sumar ya más de 1.000 minutos.

Los arqueros que “pelean” un cupo con Beccacece

Sebastián Beccacece ha convocado a arqueros como: David Cabezas, Moisés Ramírez, Cristhian Loor y ahora Omar Carabalí se podría unir a ese listado. Esos 4 jugadores pelearán por el cupo de tercer arquero para llegar al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

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En síntesis:

Omar Carabalí confirmó contactos con Sebastián Beccacece para integrar la Selección de Ecuador este 2026.

confirmó contactos con para integrar la Selección de Ecuador este 2026. La FIFA analiza la elegibilidad del portero tras haber renunciado previamente a su nacionalidad ecuatoriana.

analiza la elegibilidad del portero tras haber renunciado previamente a su nacionalidad ecuatoriana. El arquero de O’Higgins registra 15 goles concedidos y 4 arcos en cero esta temporada.