No es la primera vez que Massimo Moratti, histórico presidente del Inter de Milán, revela su sueño de haber podido contar con Lionel Messi en el equipo nerazzurri. A lo largo de las últimas horas reveló nuevos detalles alrededor de los sondeos que hizo para quedarse con el mítico jugador de la Selección Argentina. Todo ello cuando La Pulga apenas tenía 17 años.

“En una de sus últimas entrevistas leí esto que usted dijo sobre Messi: Habría hecho una locura por él con tal de ficharlo para el Inter. ¿Eso es cierto? Más que locura, te diré otra cosa… Yo lo vi jugar en un Sub-17 cuando aún nadie hablaba de él como estrella mundial. Enseguida entendí que era especial. No solo por su calidad, sino por su hambre y ganas de ganar. Messi ya daba miedo”, empezaba Moratti en charla con Diario AS de España. El jugador era consciente del interés que tenían por sus servicios.

Moratti vio desde muy temprano que el jugador era algo generacional. Se dieron movimientos que nunca terminaron en un acercamiento oficial. Messi era consciente de todo: “Recuerdo hablar de él ya entonces en muchos diarios italianos. Lo quise fichar, sí. De hecho, hice que lo llamaran varias veces, pero en ningún momento haciendo nada sucio que pudiera resultar feo. Sabía que el Barça, club que lo había ayudado a crecer, le estaba por hacer un contrato ya. No quise meterme ahí. Lo que vino después es historia. El Barcelona lo agarró fuerte, sí. También resaltar que Messi, de alguna manera, me agradeció el interés. Me regaló su camiseta para mostrar su simpatía”.

“¿Messi fue mi gran sueño no realizado? Sí, aunque sabiendo el cariño que se tenían club y jugador no es que forzara mucho, la verdad. No lo considero como algo que no conseguí, porque te digo que no insistí demasiado. Sí admito que se trataba de una de mis grandes debilidades durante esos años. Lo admiré mucho”, revelaba el histórico presidente del Inter de Milán.

Messi nunca pudo marcarle al Inter de Milán: GETTY

Varios años más tarde, ambos equipos se enfrentarían en algunas ocasiones con Messi en cancha. Para el recuerdo quedó aquella eliminatoria de semifinales de Champions League en el año 2010 donde el Inter de Milán de José Mourinho terminaría llevándose el pase a la final en el Estadio Santiago Bernabéu. Para Massimo Moratti, al histórico equipo que terminaría ganando el triplete solamente le faltó la figura de Lionel Andrés.

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Inter de Milán nunca sufrió goles de Messi

Los italianos tienen el orgullo de entenderse como una de las únicas plantillas de los clubes top de Europa que nunca sufrieron los tantos del argentino. Si bien el balance general de los cuatro enfrentamientos da dos triunfos al Barcelona de Messi y un empate, el Inter de Milán con aquella victoria en la ida de semifinales del año 2010 consolidó uno de los historiales más insólitos en cuanto a la figura de La Pulga se refiere. Nunca pudo anotarles de manera oficial.

Messi apenas pudo dar una asistencia frente al Inter de Milán durante la temporada de Champions 2019-2020. Todo ello durante la fase de grupos y en un contexto más que distinto al de sus enfrentamientos previos. Moratti revela que buscó incluso desde su adolescencia ver a La Pulga en San Siro.

Datos claves

Massimo Moratti reveló en Diario AS su intento de fichar a Lionel Messi a los 17 años.

reveló en Diario AS su intento de fichar a a los 17 años. Lionel Messi nunca anotó goles oficiales frente al Inter de Milán en cuatro partidos.

nunca anotó goles oficiales frente al en cuatro partidos. Inter de Milán eliminó al FC Barcelona en las semifinales de la Champions League 2010.