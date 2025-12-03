Joel Ordóñez y la fortuna que le pagaría el Chelsea ¿más que a Moisés Caicedo?

Aunque lo quieren el Inter de Milán y el Liverpool, reportan que Joel Ordóñez está más cerca de ser nuevo jugador del Chelsea. Los blues quieren al defensor ecuatoriano y ya se conoce la fortuna que le darán de salario.

Joel Ordóñez pasaría a cobrar cerca de 4 millones de dólares al año en su primer contrato con los ‘blues’. Esto representa más del doble de lo que percibe actualmente en el Club Brujas.

Se espera que el ex Independiente del Valle firme un contrato de al menos cinco temporadas, tal como lo hicieron Moisés Caicedo y Kendry Páez cuando firmaron por los de Londres.

Moisés Caicedo cobra cerca de 9 millones de dólares y con la renovación superaría los 10 millones anuales. Claro que Moi ya lleva dos títulos y es considerado de los mejores del Chelsea.

Lo que resta saber es si el fichaje de Joel Ordóñez se dará en enero o lo más seguro, luego del Mundial 2026. El central se perfila para ser un convocado fijo en el torneo y a tener titularidad dependiendo de la disponibilidad de la defensa.

¿Cuánto vale el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, Joel Ordóñez tiene actualmente un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano es de los futbolistas más caros de la Liga de Bélgica y su transferencia sería por una cifra récord para el campeonato.

Joel Ordóñez será titular en la Selección de Ecuador.

