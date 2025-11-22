Los jugadores ecuatorianos siguen siendo muy atractivos para llegar a grandes equipos de Europa. Ahora se revela que otro equipo que podría entrar en la “pugna” por un jugador tricolor es Juventus. El histórico de la Serie A de Italia tendría que competir con Liverpool y otros por este jugador.

De acuerdo, a la información de Ekrem Konur, Joel Ordóñez se ha metido en planes de Juventus para el siguiente mercado de fichajes. El club italiano tendría que competir en el mercado de fichajes contra otros equipos que vienen siguiendo al ecuatoriano.

Clubes como Inter, Liverpool y Chelsea también siguen al futbolista tricolor que brilla en Brujas. En Bélgica, Ordóñez ha alcanzado la madurez futbolística, que le permite tener ahora mismo un valor económico superior a los 40 millones de euros.

Joel Ordóñez va camino a protagonizar una novela sin precedentes en el mercado de enero, ya que varios clubes buscarían apurar las negociaciones por el ecuatoriano, para ficharlo en enero. Estos equipos creen que Ordóñez será clave para ir a una pelea por la Champions League.

Ordóñez viene jugando con regularidad en la Champions League. (Foto: GettyImages)

La premura de quedarse con el fichaje de Joel Ordóñez en el mes de enero también responde a que el ecuatoriano jugará el Mundial de 2026 y eso cambiará su valor de mercado. Por lo cual, podría llegar a ser mucho más caro y una operación más grande en el verano.

Ordóñez en esta temporada también se ha consolidado a nivel europeo, ya que es su segundo año jugando la Champions League, pero en este torneo se ha tenido que poner a prueba ante equipos como Bayern Múnich, FC Barcelona, entre otros.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en esta temporada ya ha jugado un total de 15 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha estado en cancha más de 1100 minutos. Pudo marcar 1 gol. No ha sumado más partidos, porque al inicio de año se apartó, para forzar su venta.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de acuerdo a la información de Transfermark. Sin embargo, el jugador ecuatoriano podría llegar a un gigante de Europa si pagan más de 40 millones por su fichaje en el siguiente mercado.

En síntesis: