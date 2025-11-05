Sin duda uno de los partidazos de la jornada de este miércoles de la Champions League fue el empate 3-3 entre el Brujas y el FC Barcelona. Uno de los protagonistas del encuentro fue Joel Ordóñez, el defensa ecuatoriano a ratos fue una muralla y en otros momentos fue superado.

En una jugada puntual cuando Brujas ganaba 2-1, el gigante español estaba cerca de empatar con un gol de Lewandowski. El delantero polaco remató fuerte y colocado sin embargo el seleccionado ecuatoriano puso el cuerpo para negar el tanto.

Luego ya en el segundo tiempo, poco pudo hacer Ordóñez al enfrentar al español Ferrán Torres. El delantero corrió en velocidad dejando atrás al ecuatoriano pero definió algo abierto y no pudo poner el gol blaugrana.

Joel Ordóñez fue titular y pese a los tres goles fue uno de los puntos altos de su equipo, y justo esta semana fue objetivo de rumores que lo ponen en los planes de gigantes de Europa para el 2026.

Lo más destacado es que con apenas 21 años ya haya sido multicampeón en el Brujas, titular en la Selección de Ecuador y ya haya enfrentado a potencias de Europa como Atlético de Madrid, Arsenal y FC Barcelona.

¿Hasta cuándo es el contrato de Joel Ordóñez con Brujas?

Con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez podría quedarse jugando hasta 2029. El central ecuatoriano tiene uno de los mejores contratos de la plantilla, tras su renovación, pero evidentemente la oportunidad de dar un salto a la Premier League lo puede cambiar todo.

