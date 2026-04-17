Miller Bolaños deja Emelec y ya lo ponen en otro club de LigaPro

Horas antes del partido entre Emelec y Guayaquil City llega una noticia que vuelve a sacudir la interna de los azules. Uno de los jugadores de Emelec deja el club sin motivo claro.

Miller Bolaños nuevamente está fuera de Emelec, el portal Mr. Offsider cuenta que el futbolista no ha entrenado con normalidad hace días y queda fuera del club. Los motivos no se han confirmado pero hay otra vez versiones de casos de indisciplina.

Rápidamente arrancaron rumores de que Miller Bolaños ya tendría arreglado su futuro con Guayaquil City, club que lo tuvo ya la temporada pasada. Desde el lado de los ciudadanos descartan negociaciones con el volante ecuatoriano.

Hace menos de un mes ya hubo un escándalo con Miller Bolaños, el jugador estuvo detenido casi 24 horas por interrumpir el toque de queda. La defensa del jugador explicó motivos familiares y no hubo suspensión en Emelec.

De esta forma, el tercer ciclo de Miller Bolaños con Emelec vuelve a terminar con escándalos disciplinarios, irregularidad deportiva y una salida antes de tiempo. Para este 2026 el jugador había aceptado condiciones económicas.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Miller Bolaños ascendió con Guayaquiil City Foto: IMAGO.

En resumen