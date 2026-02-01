Los jugadores señalados por la derrota de Barcelona en su Noche Amarilla: “Deben irse ya”

Barcelona no cerró la Noche Amarilla con una fiesta ya que el club perdió su amistoso de presentación contra Guayaquil City. Los ‘toreros’ se fueron decepcionados y los hinchas señalaron a varios jugadores.

Cristhian Solano, Byron Castillo, Johnny Quiñónez y Jean Montaño fueron los jugadores señalados por los hinchas y que vienen siendo criticados desde el 2025. A los dos volantes centrales se les criticó su intrascendencia en el mediocampo.

Al lateral y extremo los hinchas recriminaron su poco aporte ofensivo, además de que eran imprecisos en resolver las jugadas una vez que llegaban al área rival. Ambos vienen desde el 2025 siendo señalados y en más de una ocasión fueron rumores de transferencia.

De los nuevos, Sergio Núñez también recibió el enojo de los hinchas especialmente luego del insólito gol que erró bajo el arco en los minutos finales. El delantero, que se perfila para ser titular, fue de los más participativos pero su error le costó insultos y reclamos.

El mercado de Barcelona aún no está cerrado, al menos esperan a un nuevo delantero pese a las llegadas de Núñez y Darío Benedetto, así mismo falta aún definir si no habrá salidas.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Barcelona perdió su Noche Amarilla vs. Guayaquil City. Foto: GCFC.

