Los mejores memes del agónico gol de Enner Valencia que le dio el título a Boca Juniors

Este sábado 7 de noviembre Enner Valencia se convirtió en el ídolo de Boca Juniors, después de que el ecuatoriano anotara el gol que los hizo campeones de la tabla anual. El goleador tricolor también protagoniza un gran cantidad de memes en Argentina.
Los mejores memes del histórico Enner Valencia
Estos fueron algunos de los mejores memes del gol de Enner Valencia y la victoria de Boca juniors:
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
November 7, 2026
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
Se muere Enner Valencia:— Lisandro (@lichicensurado) November 7, 2026
un ecuatoriano que lo vió hacer 250 goles en la seleccion // un hincha de newells que nada que ver pic.twitter.com/6bwYvfTpks
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
Los mejores memes de Enner Valencia en Boca. (Captura de pantalla)
Ángel Di Maria celebrando el Bicampeonato.— FERNANDO (@EL_NANDO_08) November 7, 2026
El putisimo Enner Valencia quitándole el título en el último minuto. pic.twitter.com/OvcDnvAR5k
Siiiii, Ener! Siiiiii pic.twitter.com/xZuG7Zv7kb— SECA NUCA DESDE LA CUNA (@SecaNunca) November 7, 2026