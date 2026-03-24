La hinchada de la Selección de Ecuador viene presionando por diferentes cambios en el equipo de Sebastián Beccacece. El DT, para estos amistosos, sorprendió a todos y convocó a 34 jugadores y ahora le terminaría dando minutos a dos jugadores que pedían los hinchas.

De acuerdo a la información de Gabriel Alcívar en El Canal del Fútbol, Sebastián Beccacece podría darle minutos a Jeremy Arévalo y Jordy Caicedo en el ataque de Ecuador. Beccacece convocó a los dos delanteros y también le dio oportunidad a Elías Legendre, que entró en lugar de Campana.

Jeremy Arévalo es uno de los delanteros más jóvenes de Ecuador y con gran proyección en el equipo nacional. Sin embargo, en los últimos partidos casi no ha jugado con Stuttgart. Pero Beccacece le ratifica la confianza y lo convoca para jugar estos amistosos.

Por otro lado, Jordy Caicedo viene haciendo una buena temporada en Argentina y por eso volvió a la convocatoria. El potente delantero goza de la experiencia de ya jugar con la Selección, y posiblemente tenga varios minutos para jugar ante Marruecos o Países Bajos.

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Estos dos amistosos son las últimas pruebas que tendrán los jugadores de Ecuador de cara al Mundial 2026. Aunque también se darían algunos amistosos pocos días antes del torneo, estos ya serían con la lista definitiva de los 26 nombres de ‘La Tri’.

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¿Cuándo juega la Selección de Ecuador sus partidos amistosos?

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La Selección de Ecuador jugará sus encuentros amistosos en los siguientes horarios:

Ecuador vs Marruecos 27/3

Países Bajos vs Ecuador 31/3

Los delanteros que Beccacece tiene en la Selección de Ecuador

Para estos dos amistosos y menos de 80 días para el Mundial 2026, Beccacece convocó a Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Elías Legendre, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo. De estos 5 nombres, se espera que 3 vayan al Mundial 2026. Resta saber si Campana alcanza a recuperarse.

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En síntesis: