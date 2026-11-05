Los resultados que necesita Liga de Quito para entrar a la siguiente Copa Libertadores.

Liga de Quito quedó eliminado de la Copa Ecuador y también hipotecó seriamente sus chances de entrar a la siguiente Copa Libertadores. Sin embargo, aún hay una pequeña luz en el camino para que los ‘Albos’ entren a la siguiente edición del torneo.

¿Qué resultados necesita Liga para entrar a la Copa Libertadores?

Ahora, Liga de Quito apunta todos los “tiros” a la LigaPro para mediante este torneo entrar a la Copa Libertadores. En este torneo, el club ‘Albo’ necesita lo siguiente:

Terminar en el tercer puesto de la tabla de posiciones .

. Si es cuarto, que Universidad Católica sea el tercero.

Ahora mismo, el tercer puesto en la tabla de posiciones de la LigaPro es de Aucas. El ‘Papá’ se está quedando con ese último cupo a Copa Libertadores, puesto que, Católica ya prácticamente aseguró su plaza por estar en la final de la Copa Ecuador.

El primer hexagonal también guarda un campeonato muy complicado para Liga de Quito. Puesto que, el ‘Rey de Copas’ se ubica en el quinto puesto a solo 1 del tercer lugar. Se vienen 5 partidos, de los cuales solo 2 serán en su estadio. El fin de semana visita a Barcelona SC en lo que ya sería una final.

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¿Cuántos millones gana un equipo que entra a Copa Libertadores?

Liga de Quito ya no irá directo a la Copa Libertadores, en el mejor de los casos conseguirá un cupo para la Fase 2. Sin embargo, si logra entrar a la zona de grupos, el equipo se llevaría 3 millones de dólares. Es por eso que entrar a este torneo cambia todo el presupuesto de un club en una temporada.

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Así está la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro:

Encuesta¿Podrá entrar Liga de Quito a la siguiente Copa Libertadores? ¿Podrá entrar Liga de Quito a la siguiente Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Liga de Quito necesita terminar tercero en la LigaPro para clasificar a la Copa Libertadores.

necesita terminar tercero en la LigaPro para clasificar a la Copa Libertadores. Liga de Quito ocupa el quinto puesto a solo un punto del tercer lugar.

ocupa el quinto puesto a solo un punto del tercer lugar. Tres millones de dólares ganaría Liga de Quito si clasifica a la fase de grupos.