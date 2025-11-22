Todas las alarmas se encienden con Kendry Páez en Europa por sus últimos rendimientos. De repente, el jugador ecuatoriano empezó a perder protagonismo con el Racing de Estrasburgo, y en los últimos dos encuentros ni siquiera ha sumado minutos.

Racing de Estrasburg perdió el último partido ante Lens. En ese encuentro, Kendry Páez no fue ni convocado. Esto no deja de ser llamativo, porque el jugador ecuatoriano venía “descansado” ya que en el último amistoso de Ecuador del martes, no jugó un solo minuto.

No se ha revelado ninguna lesión del ecuatoriano, pero es que esta ausencia de juego en Francia se viene convirtiendo en una constante para el equipo francés. En los últimos 6 partidos, apenas ha sumado 32 minutos en 3 encuentros, en uno de esos solo jugó 1 minuto.

Este poco tiempo en cancha repercute directamente en Kendry Páez, porque se esperaba que el ecuatoriano en Francia pueda empezar a explotar el nivel de jugar que todos querían. No obstante, esto no ha sido así y vuelven a surgir dudas para el siguiente año.

Kendry Páez solo jugó 13 minutos en los dos últimos amistosos. (Foto: Gettyimages)

A toda esta duda con Racing en Francia, hay que sumarle que en la Selección de Ecuador también viene perdiendo importancia. Beccacece solo lo metió a jugar los últimos minutos ante Canadá, con Nueva Zelanda no fue tomado en cuenta, y parece que ha perdido su lugar.

Publicidad

Publicidad

Kendry Páez tiene que completar un año con Racing de Estrasburgo y luego volvería a Chelsea, donde se decidiría su futuro. El ecuatoriano tiene contrato en el gigante de la Premier League, por lo cual, se podría quedar, pero necesita llegar con ritmo.

ver también Alan Franco y Atlético Mineiro sorprenden a Lanús para la final de la Copa Sudamericana

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada con Estrasburg, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Sumando 531 minutos en chancha. Ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Sin embargo, no se gana el lugar como titular.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

Publicidad

Publicidad