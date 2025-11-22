Alan Franco y Atlético Mineiro sorprenden a Lanús para la final de la Copa Sudamericana

Alan Franco encendió todas las alarmas y hasta el enojó en Atlético Mineiro por su lesión con la Selección de Ecuador. El volante no terminó ni el primer tiempo del partido de Ecuador ante Nueva Zelanda, pero contra todo pronóstico, ahora Minero sorprendió a todos.

En redes sociales, Atlético confirmó su once para la final de la Copa Sudamericana, donde terminará enfrentando a Lanús . Alan Franco, que estaba en duda, aparece en el once titular y esto cambia todo el plan del partido para ambos equipos.

El once de Mineiro para la final es este: Everson, Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Arana, Alan Franco, Gomes, Bernard, Dudu, Hulk y Rony. El ‘Galo’ sale a la cancha con su once gala y Sampaoli logró recuperar a su mejor jugador y el más polivalente de todos para el partido.

Mineiro se juega en este partido la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores 2026, que es el objetivo final de los brasileños. Por otro lado, Lanús tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en uno de los máximos ganadores de toda la Copa Sudamericana.

El estado físico de Franco será un tema a tomar en cuenta en el comienzo del partido. El tricolor vino entrenando con dificultad y cualquier “empuje extra” puede agravar la lesión del jugador. Seguramente, Lanús apostará por presionar esa zona del campo.

Publicidad

Publicidad

Las estadísticas de Alan Franco en esta temporada

En lo que va de temporada, Alan Franco ha jugado con Atlético Mineiro un total de 51 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Pero lleva en cancha más de 4.000 minutos, siendo de lo más regular. Por eso había mucha preocupación en Brasil.

¿Por dónde se puede ver la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se podrá ver por los canales de ESPN, DSports, y los diferentes planes de Disney+. La presencia de Alan Franco en el encuentro se terminará definiendo hasta último momento.

Encuesta¿Qué equipo ganará la final? ¿Qué equipo ganará la final? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis