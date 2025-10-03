Es tendencia:
Emelec

Luis Fernando León se quejó de Emelec y ya suena para grande de LigaPro

Luis Fernando León fue un vocero del malestar de los jugadores de Emelec y ahora suena para otro grande de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Luis Fernando León se quejó de Emelec y ya suena para grande de LigaPro. Foto: IMAGO
Luis Fernando León se quejó de Emelec y ya suena para grande de LigaPro. Foto: IMAGO

Otro problema que tendrá Emelec de cara al próximo año es la fuga de varios de sus jugadores debido a los problemas económicos. Uno de los que podría irse ante la crisis es Luis Fernando León, quién ya suena para otro grande de LigaPro.

El defensa central tiene dos sondeos, tanto Barcelona SC y Liga de Quito buscan un nuevo refuerzo en esa posición. Ambos ya lo contactaron antes de que León firme una renovación con Emelec.

No se ha revelado concretamente cuánto le debe a Luis Fernando León, pero en caso de que sean tres meses, el central puede rescindir contrato. Por normativa FIFA podría irse libre.

Luis Fernando León es el capitán del equipo y tras varios años brillando podría dejar el club. En su momento rechazó a Independiente del Valle y Barcelona para seguir en el club.

Luis Fernando León - Emelec

Luis Fernando León – Emelec

Los otros jugadores que podrían dejar Emelec son Christian Cueva, Alexander González y Diogo Bagui. Los tres han mostrado malestar por la situación económica del equipo.

Los números de Luis Fernando León como jugador de Emelec

Como jugador de Emelec, Luis Fernando León completó un total de 65 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 3 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Fernando León con Emelec?

Luis Fernado León firmó con Emelec un contrato hasta finales de la temporada 2027. Es decir, aún le quedan dos años y medio como jugador del club. La salida podría darse por cláusula de rescisión o algún acuerdo entre todas las partes. La recuperación de su lesión será clave.

