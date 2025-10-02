Es tendencia:
Liga de Quito

¡Y los eliminó! Sao Paulo va por una de las figuras de Liga de Quito tras Libertadores

Uno de los titulares de Liga de Quito se iría al exterior y uno de los interesados es justamente Sao Paulo, tras eliminarlos en Libertadores.

Por Gustavo Dávila

¡Y los eliminó! Sao Paulo va por una de las figuras de Liga de Quito tras Libertadores, Foto: Getty
¡Y los eliminó! Sao Paulo va por una de las figuras de Liga de Quito tras Libertadores, Foto: Getty

Liga de Quito clasificó a semifinales de la Copa Libertadores tras dejar en el camino al Sao Paulo de Brasil. La eliminación les afectó pero ya van por uno de los titulares y figuras del club ‘albo’.

Según el portal Mr. Offsider, Sao Paulo quiere sacar a Gonzalo Valle de Liga de Quito y ficharlo para el próximo año. El arquero ecuatoriano realizó 14 atajadas en la serie contra los brasileños.

Los ‘albos’ siguen recibiendo sondeos por el portero de la Selección de Ecuador, sin embargo Valle se concentra en cerrar el año con los ‘albos’ y luego escuchará propuestas.

Clubes de México y Francia se vienen sumando por Valle, sin embargo desde la directiva de Liga descartaron ofertas en firme. El ‘tricolor’ viene siendo una de las figuras de LigaPro y Libertadores.

La fortuna que el Chelsea le ofrecería a Piero Hincapié para que se vaya del Arsenal

Gonzalo Valle – Ecuador.

Gonzalo Valle – Ecuador.

Los dos primeros refuerzos que quiere Liga de Quito para el 2026

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

Los equipos interesados en Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tuvo sondeos de Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil, sin embargo el jugador declaró estar concentrado en Liga hasta final de la temporada.

Los equipos de la carrera de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle debutó en Guayaquil City FC en el 2015 y continuó en el club hasta el 2023, luego llegó a Liga de Quito donde fue campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025.

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

