Así está la tabla de posiciones del descenso de la LigaPro, tras la victoria de Manta ante Mushuc Runa.

Este martes 3 de noviembre de 2026, Manta logró una victoria importante contra Mushuc Runa por la quinta fecha del hexagonal del descenso de la LigaPro. El equipo atunero aún tiene chances de salvar la categoría y lo metió en un problema gigante al ‘Ponchito’.

Aunque es difícil, Manta todavía está vivo en la LigaPro en la pelea por no descender. El equipo manabita tiene 30 puntos y la salvación hoy está a 8 puntos para ellos, pero aún quedan 15 puntos por jugar. En este hexagonal ha ganado 3 partidos de los 5 que jugó.

Por otro lado, Mushuc Runa se comprometió totalmente con el descenso, puesto que, el ‘Ponchito’ ahora mismo está en la posición 12 a 3 lugares de la perdida de categoría. Sin embargo, el club ya solo tiene 3 puntos de ventaja contra el penúltimo.

La tabla de posiciones del descenso

Así está la tabla de posiciones del hexagonal del descenso. Manta y Técnico Universitario ahora mismo están perdiendo la categoría, pero quedan 15 puntos por jugarse:

Son 2 los equipos que perderán la categoría en el fútbol ecuatoriano en un hexagonal que ahora mismo se puso mucho más interesante que el de campeonato o el cuadrangular por el cupo a Copa Sudamericana.

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¿Cómo se jugará la siguiente fecha del hexagonal del descenso?

Así se jugarán los siguientes partidos del hexagonal del descenso:

Deportivo Cuenca vs Orense

Mushuc Runa vs Delfín

Técnico Universitario vs Manta

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En síntesis: