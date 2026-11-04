Eryc Castillo rechazaría a Liga de Quito y Barcelona por sorpresivo club

Es uno de los goleadores y figuras de la Liga 1 de Perú, pero Erick Castillo podría cambiar de equipo para 2027. El extremo ecuatoriano dejaría Alianza Lima, aunque su próximo destino podría estar lejos de Ecuador, pese al interés de dos grandes del país que buscarían su regreso.
Liga de Quito y Barcelona SC habrían buscado al atacante para la próxima temporada, pero Toluca de México sería el club que estaría más cerca de fichar a Erick Castillo. En lo económico, la Liga MX le ofrecería más del doble de lo que podría cobrar en Ecuador.
Castillo ya tuvo una experiencia en el fútbol mexicano cuando llegó a Santos Laguna, donde fue fichado por Guillermo Almada. El entrenador uruguayo ya lo había dirigido en Barcelona SC, etapa en la que ambos consiguieron el campeonato ecuatoriano 2016 y alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores 2017.
En Toluca, Erick Castillo podría ganar más de 40 mil dólares mensuales, aproximadamente el doble de lo que recibiría en Alianza Lima. En transferencia, el conjunto peruano pediría al menos un millón de dólares para dejar salir al extremo ecuatoriano.
El atacante registra 21 goles y seis asistencias en 39 partidos, números que hacen que sea pedido a la Selección de Ecuador. Castillo buscaría dar el salto a una liga más competitiva para volver a ser considerado por la Tri, después de su última convocatoria en 2019.
Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027
Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.
Eryc Castillo – Santos Laguna. Foto:
En resumen
- Portazo a la LigaPro por una oferta millonaria: Pese al marcado interés de Liga de Quito y Barcelona SC por repatriarlo para 2027, el extremo ecuatoriano Erick Castillo tiene todo encaminado para dejar Alianza Lima y recalar en el Toluca de México, seducido por una propuesta salarial superior a los 40.000 dólares mensuales (más del doble de lo que percibe en Perú o de lo que podrían costear en Ecuador).
- Cotización y números demoledores: La directiva de Alianza Lima tasó su salida en al menos un millón de dólares para autorizar la transferencia, respaldada por una temporada estelar en la que la ‘Culebra’ registró 21 goles y 6 asistencias en 39 partidos oficiales en la Liga 1.
- Retorno a México con la mira en La Tri: Con pasado en la Liga MX vistiendo la camiseta de Santos Laguna junto a Guillermo Almada, Castillo prioriza dar el salto a un torneo de mayor jerarquía internacional con el objetivo directo de volver a estar en el radar de la Selección de Ecuador, a la cual no es convocado desde 2019.