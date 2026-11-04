Eryc Castillo rechazaría a Liga de Quito y Barcelona por sorpresivo club

El extremo ecuatoriano Erick Castillo tiene ofertas de Liga de Quito y Barcelona pero se iría a un club del exterior en el 2027.

Es uno de los goleadores y figuras de la Liga 1 de Perú, pero Erick Castillo podría cambiar de equipo para 2027. El extremo ecuatoriano dejaría Alianza Lima, aunque su próximo destino podría estar lejos de Ecuador, pese al interés de dos grandes del país que buscarían su regreso.

Liga de Quito y Barcelona SC habrían buscado al atacante para la próxima temporada, pero Toluca de México sería el club que estaría más cerca de fichar a Erick Castillo. En lo económico, la Liga MX le ofrecería más del doble de lo que podría cobrar en Ecuador.

Castillo ya tuvo una experiencia en el fútbol mexicano cuando llegó a Santos Laguna, donde fue fichado por Guillermo Almada. El entrenador uruguayo ya lo había dirigido en Barcelona SC, etapa en la que ambos consiguieron el campeonato ecuatoriano 2016 y alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores 2017.

En Toluca, Erick Castillo podría ganar más de 40 mil dólares mensuales, aproximadamente el doble de lo que recibiría en Alianza Lima. En transferencia, el conjunto peruano pediría al menos un millón de dólares para dejar salir al extremo ecuatoriano.

El atacante registra 21 goles y seis asistencias en 39 partidos, números que hacen que sea pedido a la Selección de Ecuador. Castillo buscaría dar el salto a una liga más competitiva para volver a ser considerado por la Tri, después de su última convocatoria en 2019.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Eryc Castillo – Santos Laguna. Foto:

En resumen