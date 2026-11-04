Campeón de Libertadores va por Joaquín Papa para el 2027 ¿mejor que Independiente del Valle?

Independiente del Valle podría perder a su entrenador Joaquin Papa ante el interés de un grande del continente en el entrenador.

No solo los jugadores de Independiente del Valle han despertado el interés de los grandes clubes del continente, sino también su entrenador. Joaquín Papa comienza a llamar la atención internacional y un grande del continente lo quiere.

El entrenador habría entrado en los planes de Nacional de Uruguay, histórico campeón de la Copa Libertadores, que ya habría contactado al uruguayo para conocer su disponibilidad y ofrecerle la posibilidad de asumir el mando del Bolso la próxima temporada.

Sin embargo, Joaquín Papa habría rechazado la propuesta y expresó su deseo de continuar en Independiente del Valle, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. El entrenador buscaría cumplir su vínculo en el proyecto más destacado de la actualidad en LigaPro.

En Uruguay, Papa es bien valorado tras conquistar títulos con Liverpool de Montevideo, mientras que en Ecuador está cerca de consagrarse campeón de LigaPro y también disputará la final de la Copa Ecuador.

Joaquín Papa podría convertirse en otro DT campeón con Independiente del Valle, sumándose a una lista que incluye a Renato Paiva, Javier Rabanal, Miguel Ángel Ramírez y Martín Anselmi. Estos último también consiguieron títulos internacionales con los ‘Rayados’.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Joaquín Papa – Independiente del Valle. Foto: Getty.

En resumen