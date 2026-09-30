El rival de la Selección de Ecuador que va por el fichaje de Luis Zubeldía como su nuevo DT

Luis Zubeldía puede tener un nuevo equipo y enfrentarse a la Selección de Ecuador, que también lo buscó.

Luis Zubeldía también fue uno de los principales entrenadores que sonó para llegar a la Selección de Ecuador. Sin embargo, el ex DT de Liga de Quito quedaba abajo de Marcelo Gallardo en prioridades y por eso el entrenador no volvió al país. Ahora un rival en Eliminatorias lo busca.

Cada vez suena más fuerte la posibilidad de que Luis Zubeldía acabe siendo DT de Chile. El entrenador ya habría recibido acercamientos, y tras los malos resultados de ‘La Roja’ en los últimos amistosos, el bicampeón de América en 2015 y 2016 iría por un nuevo DT.

Luis Zubeldía no será DT de Racing

En las últimas horas, Zubeldía también sonó para ser nuevo DT de Racing. El entrenador argentino podía volver a la que fue su “casa” y que ahora vive una gran crisis deportiva. Ese fichaje no se terminó dando y se descartó cualquier posibilidad del regreso del ‘Príncipe’.

Luis Zubeldía fue despedido de Fluminense hace poco. (Foto: GettyImages)

En Ecuador el nombre de Zubeldía siempre tomó fuerza por su gran pasado con Liga de Quito. El entrenador argentino salió campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana, todo en el 2023. Además, siempre gustó su forma de llevar los equipos, algo que también lo hace destacar para llegar a Chile.

¿Quién es el DT de Chile actualmente?

De momento, en la Selección de Chile, en la actualidad, el DT interino es Nicolás Córdova, quien dirige en la selección de manera interina. En las próximas semanas se debería definir quién podría ser el nuevo entrenador de Chile pensando en las eliminatorias.

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