Jhegson Méndez cambia todo y se iría a otro grande de LigaPro

El volante ecuatoriano Jhegson Méndez al final no se va al fútbol de Sudáfrica y ya lo ponen en otro grande de LigaPro.

Jhegson Méndez parecía tener definido su futuro en Sudáfrica, pero sorpresivamente podría quedarse en el fútbol ecuatoriano para jugar en otro de los grandes del país. El mediocampista estaría cerca de cambiar de equipo dentro del país.

Según informó el periodista Nene Espín, Jhegson Méndez sería uno de los objetivos de Emelec para 2027 y las negociaciones estarían ya iniciadas. El conjunto eléctrico necesita incorporar un nuevo volante tras la ola de salidas que tendría en ese sector.

Sin embargo, Emelec no sería el único interesado en el futbolista, ya que Alianza Lima de Perú también buscaría su fichaje. La negociación dependerá de aceptar condiciones ya que Méndez estaría solicitando un contrato por dos temporadas para definir su futuro profesional.

Una de las ventajas para el equipo eléctrico es que el ex seleccionado de Ecuador quedaría como agente libre en diciembre, por lo que no tendría que pagar una transferencia para incorporarlo. Emelec debería negociar principalmente su salario, que rondaría los 20.000 dólares mensuales.

El año pasado, el mediocampista también fue sondeado por Liga de Quito y Barcelona SC, aunque finalmente no se concretó su llegada a ninguno de los dos equipos. Independiente del Valle no lo intentó renovar.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz.

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