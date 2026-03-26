Este viernes 27 de marzo de 2026 se enfrentan Marruecos contra la Selección de Ecuador por un nuevo amistoso de la fecha FIFA. El campeón de África estrena su reciente y polémico título ante ‘La Tri’ de Beccacece, que viene de ser segunda en la Eliminatoria. El partido se jugará en España

¿Qué canal pasa el partido de Marruecos contra Ecuador?

El partido entre Marruecos vs la Selección de Ecuador se podrá ver por estas señales:

Ecuador: El Canal del Fútbol (PPV); Teleamazonas (Diferido)

España: DAZN gratis

Será el primer encuentro amistoso de los dos que jugará Ecuador en esta doble fecha FIFA. El siguiente partido se disputará el martes, 31 de marzo de 2026, ante la Selección de Países Bajos, en otro importante encuentro para el equipo de Beccacece.

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Para Ecuador enfrentar a Marruecos es una “prueba” pensando en el partido que debe disputar en la Copa del Mundo ante la Selección de Costa de Marfil, cuyo encuentro para ‘La Tri’ también representa el primer partido del Mundial 2026 que deberá jugar.

Posibles alineaciones de Marruecos y Ecuador

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Así saldrían Marruecos y Ecuador para jugar el encuentro amistoso:

Once de Marruecos: Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Adam Masina, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Abde Ezzalzouli, Ismael Saibari, Bilel El Khannouss, Brahim Diaz y Ayoub El Kaabi

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Once de Ecuador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Minda, Plata y Enner Valencia.