Este martes 13 de enero de 2026 se reveló que Ignacio de Arruabarrena dejó Barcelona SC para esta temporada. El arquero uruguayo reclamaba varios meses de salario y avisó que no se iba a bajar el sueldo, ante la crisis del ‘Ídolo’. Por lo cual, el jugador se marchó y ahora tiene un nuevo equipo.

Barcelona SC comunicó en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con Ignacio De Arruabarrena para la rescisión de su contrato. La negociación habría sido de mutuo acuerdo. Por lo cual, el uruguayo quedó en calidad de “Agente Libre” y fichó por un nuevo equipo.

Se confirmó que De Arruabarrena fichó por el FC Arouca de Portugal, y vuelve a esta Liga para 2026. El jugador ya estuvo en este país hace pocos años y solo regresó a Sudamérica para jugar con Barcelona SC en el 2025, donde no tuvo los mejores resultados.

Aunque varios equipos de LigaPro estuvieron atentos a lo que pasaba con De Arruabarrena en el ‘Ídolo’, no lograron que el arquero se quede en el fútbol ecuatoriano. Pese a la mala temporada de BSC, Ignacio De Arruabarrena, fue uno de los mejores de la LigaPro para el 2026.

El comunicado de Barcelona SC para la salida de Ignacio De Arruabarrena. (Foto: @BarcelonaSC)

De Arruabarrera era uno de los jugadores “más peleados” con la actual directiva de Barcelona SC. El arquero uruguayo hizo un fuerte reclamo por salarios atrasados y cuando llegó al país confirmó que él no iba a aceptar ninguna reducción de salario para 2026.

Las estadísticas de Ignacio De Arruabarrena en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Ignacio De Arruabarrena jugó un total de 32 partidos recibió 39 goles, y apenas dejó su arco en 0 en 10 ocasiones. El portero fue cuestionado en todo momento por los hinchas y sus reclamos al final de temporada “rompieron” toda relación.

