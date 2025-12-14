Tuvo un 2025 positivo en goles aunque no siempre fue titular y ahora Michael Estrada podría dejar Liga de Quito para dar el salto al exterior. Otro campeón de Copa Libertadores lo quiere.

Según El Futbolero, Olimpia de Paraguay quiere a Estrada para el 2026 pedido por ‘Vitamina’ Sánchez. El DT argentino tuvo a Estrada este año en su paso por Liga de Quito.

De entrada, Liga de Quito ya barajaba las carpetas del ‘Diente’ López, de Abel Hernández, de Fernando Zampedri entre otros. Los tres requiriendo una fuerte inversión.

Michael Estrada ha estado en el exterior en el Toluca y Cruz Azul de México; DC United de la MLS; CSKA Sofía de Bulgaria, mientras que en Ecuador ha jugado para Liga, Independiente del Valle y Macará.

La salida de Michael Estrada obligaría a Tiago Nunes y a la directiva de Liga de Quito a buscar dos delanteros. Los ‘albos’ ya buscan a un nuevo goleador para el 2026.

Las estadísticas de Michael Estrada en la temporada 2025

Michael Estrada anotó 15 goles y dio 5 asistencias en 49 partidos, aunque tanto con Álex Arce como con Jeison Medina, el delantero ecuatoriano fue suplente en varios partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Vitamina’ Sánchez pidió a un titular de Liga de Quito para Olimpia de Paraguay

Michael Estrada – Selección de Ecuador

En resumen