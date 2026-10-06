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Marcelo Gallardo

No lo convocó a Ecuador y ahora Marcelo Gallardo pidió informes de este jugador

Marcelo Gallardo estaría siguiendo a este jugador para convocarlo en la fecha FIFA de noviembre.

El nuevo jugador que gallardo estaría viendo para convocar en Ecuador
© GettyImages/ Edit BVEl nuevo jugador que gallardo estaría viendo para convocar en Ecuador

La primera convocatoria de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador fue muy discutida y el entrenador apenas la pudo armar por el poco tiempo de trabajo en el equipo tricolor. Por lo cual, es para noviembre que se esperan grandes cambios en esta lista.

En medio de la polémica por los malos resultados en los primeros partidos al frente de Ecuador, Marcelo Gallardo estaría muy atento a un joven jugador del equipo Sub-20. El entrenador argentino incluso habría pedido informes de este futbolista.

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De acuerdo a la revelación de Mr.OFF, Marcelo Gallardo estaría siguiendo los pasos de Snayder Porozo. El joven jugador estuvo muy cerca de llegar a la Selección de Ecuador en este último llamado, pero esto no se dio. Por lo cual, ahora le siguen los pasos.

Gallardo ya en noviembre, para los siguientes amistosos, al fin daría la lista que ya es más de conocimiento de él. En este primer llamado, el entrenador respetó la base de Sebastián Beccacece y convocó a varios jugadores del anterior proceso tricolor.

Marcelo Gallardo haría algunos cambios en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Marcelo Gallardo haría algunos cambios en Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador ahora mismo vive un momento de recambio y es que tras el fracaso del Mundial 2026 se pretende probar a nuevos jugadores en el equipo nacional. La contratación de Marcelo Gallardo es justamente pensando en este avance.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

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La Selección de Ecuador volverá a las canchas el próximo mes de noviembre. Aún no hay rivales confirmados, solo se espera que ‘La Tri’ ahora juegue en Estados Unidos y ya no se mueva a Asia para jugar partidos.

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¿Debe Gallardo avanzar en la renovación de Ecuador?

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En síntesis:

  • Marcelo Gallardo evalúa convocar al juvenil Snayder Porozo para la Selección de Ecuador.
  • Snayder Porozo destaca en la categoría Sub-20 y recibió seguimiento del cuerpo técnico.
  • Selección de Ecuador retornará a las canchas en noviembre para disputar sus próximos amistosos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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