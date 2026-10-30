Mientras en el Arsenal cobra 6 millones, el salario que tendría Piero Hincapié en el FC Barcelona

El supuesto interés del FC Barcelona en Piero Hincapié se convirtió en uno de los rumores de mercado más comentados. Ahora, además de una posible transferencia, comienzan a circular detalles sobre el salario que tendría el defensor ecuatoriano si finalmente llega al Camp Nou.
Actualmente, Hincapié percibiría alrededor de seis millones de dólares anuales en el Arsenal, mientras que en el FC Barcelona podría alcanzar los nueve millones por temporada. Este incremento lo ubicaría en un segundo escalón salarial dentro de la plantilla azulgrana, por detrás de figuras como Raphinha, Lamine Yamal y Dani Olmo.
El FC Barcelona busca reforzar su defensa central y el entorno del ecuatoriano lo habría ofrecido al club español. Este movimiento coincidiría con los rumores sobre un supuesto malestar de Hincapié por la falta de minutos en el Arsenal.
Alessandro Bastoni, defensor italiano del Inter de Milán, también aparecería entre los candidatos, al igual que William Pacho, quien actualmente es titular y una de las figuras del PSG. La oferta por el central subiría hasta los 60 millones de euros.
Piero Hincapié tiene contrato vigente con el Arsenal y, pese a la competencia por un puesto en la defensa con Riccardo Calafiori, Mikel Arteta no tendría intención de facilitar su salida. Antes de llegar al conjunto inglés, el ecuatoriano también fue vinculado con Atlético de Madrid, Chelsea y Bayern Múnich.
El tiempo de contrato de Piero Hincapié con el Arsenal
Piero Hincapié firmó un nuevo contrato con Arsenal, uno hasta la temporada 2031. El futbolista ecuatoriano tiene un acuerdo por varios años con los ‘Gunners’ y también es uno de sus activos más importantes
Piero Hincapié – Arsenal. Foto: Getty.
En resumen
- Salto económico hacia LaLiga: Piero Hincapié fue ofrecido al FC Barcelona y, en caso de concretarse su traspaso desde el Arsenal por una cifra cercana a los 60 millones de euros, el defensor ecuatoriano elevaría su salario de 6 a 9 millones de dólares por temporada.
- Escalafón salarial de primer nivel: Con este incremento de tres millones anuales, el zaguero tricolor se posicionaría en el segundo escalón salarial de la plantilla azulgrana, ubicándose apenas por detrás de figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Dani Olmo.
- Tensión en Londres y contrato blindado: Aunque el entorno del futbolista busca opciones ante la disputa por la titularidad con Riccardo Calafiori y la inconformidad por los minutos disputados, Mikel Arteta no contempla facilitar su salida de un Arsenal donde Hincapié mantiene contrato firmado hasta 2031.