“Vine a ver el partido de…”: El compañero de Enner Valencia en Boca citado a declarar ante la Policía

Tensión y furia en Chile. Descubre la insólita excusa que dio el compañero de Enner Valencia en Boca al ser citado por la Policía.

Boca Juniors no tiene tiempo ni para pestañear porque algo siempre pasa. Tan solo unos días después de ganar el título de la Tabla Anual 2026 en Argentina, se conoció que un compañero de Enner Valencia acudió a una citación judicial en calidad de imputado y soltó una polémica frase: “Vine a ver el partido de…”.

Luego de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia el 7 de noviembre y tener la respectiva fiesta de celebración, un futbolista de Boca se tuvo que presentar el 9 del mismo mes ante la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile porque una camioneta que está a su nombre fue vinculada a una causa de narcotráfico.

La investigación judicial se centra en Sebastián Soto Guerra, suegro de Carlos Palacios, quien fue detenido en un operativo en el que le incautaron más de 1.400 kilos de droga. Las primeras informaciones revelaron que Soto habría utilizado la camioneta que está a nombre del volante de Boca Juniors.

“Vine a ver el partido de…”: El jugador de Boca citado a declarar ante la Policía

Leandro Paredes y Carlos Palacios. (Foto: Getty)

Palacios acudió a la sede de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile y no solo se le vio molesto con los periodistas, cuando le preguntaron por qué había sido citado a declarar también sorprendió con la siguiente frase: “Porque vine a ver el partido de ayer”. El volante chileno se refería a la victoria de 1-2 de Colo-Colo a Ñublense.

Abogado de Carlos Palacios acláro si el jugador de Boca puede ir a prisión

El abogado Felipe Moraga aclaró que Carlos Palacios no puede ir a prisión, ya que no tiene cargos imputados ni medidas cautelares. Además, Mayorga también reveló que el jugador de Boca Juniors compró la camioneta vinculado al proceso de manera legal, pero al mudarse a Argentina en 2025 la dejó en una propiedad familiar. En ese momento aparece el suegro de Palacios en escena, quien habría utilizado el vehículo sin permiso ni autorización del jugador.

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