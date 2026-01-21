Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías

César Farías ya llegó a Ecuador y asumió como nuevo DT de Barcelona SC. El entrenador venezolano firmó tras la salida de Rescalvo y ahora tiene la dura misión de llevar a un equipo, con menos plantilla que en 2025, a pelear los lugares estelares.

Ismael Rescalvo ganaba como DT de Barcelona SC un salario cercano a los 20 mil dólares al mes. El estratega español ya llegó en un momento donde se pretendía bajar la masa salarial y por eso su sueldo era menor al que en otros años llegó a pagar el ‘Ídolo’.

Con César Farías pasaría lo mismo y su sueldo sería similar al que Rescalvo tenía en el equipo amarillo. El DT venezolano estaría ganando una cifra entre los 20 y 25 mil dólares. Todo esto, con base en la política de recorte que está viviendo el equipo amarillo.

Farías asumió como entrenador para esta temporada y regresa a Ecuador tras lo que fue su paso con Aucas, equipo con el que se coronó campeón en el 2022 en una final ante Barcelona SC. Luego se fue en 2023 tras una suspensión por agredir a jugadores en la cancha.

La presentación de Barcelona SC a César Farías. (Foto: Captura de pantalla)

La condición de César Farías a Barcelona SC

Aunque no se ha confirmado, se reveló que César Farías habría puesto en su contrato una cláusula de salida si lo llega a buscar la Selección de Venezuela. Ir a la ‘Vinotinto’ era el primer objetivo del DT, pero la opción se dilató y terminó eligiendo a Barcelona SC.

Los torneos que jugará Barcelona SC en 2026

En esta temporada, Barcelona SC jugará la LigaPro, la Copa Libertadores y la Copa Ecuador. En la Copa Libertadores, comenzará desde la fase 2 de repechaje, de ahí que, está obligado César Farías a conseguir un buen resultado que los lleve a la zona de grupos.

