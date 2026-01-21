Es tendencia:
Revelan el millonario sueldo que ganará Diego Palacios en Universidad Católica: ¿Inalcanzable para Liga?

Revelan el millonario sueldo que Diego Palacios terminará ganando en Universidad Católica.

Por Jose Cedeño Mendoza

El millonario sueldo que ganaría Palacios en Católica
© Imago/ Edit BVEl millonario sueldo que ganaría Palacios en Católica

Este miércoles 21 de enero de 2026 se dio el gran bombazo del mercado de fichajes y se reveló que Diego Palacios rechazó a Liga de Quito y se convertirá en nuevo jugador de Universidad Católica. No obstante, ahora confirman cuánto ganará en Ecuador y sorprende a todos.

De acuerdo a la revelación de Esteban Ávila, Corinthians prestó a Diego Palacios a Universidad Católica. No obstante, la operación solo se pudo concretar porque el equipo ecuatoriano se hará cargo del contrato anual del ‘Chiqui’ Palacios en esta temporada.

En Brasil, Palacios estaba ganando un salario cercano a los 500 mil dólares por año. Por lo cual, la Católica deberá cubrir este monto en 2026. Entonces, el campeón de la Copa Ecuador le pagaría al ex lateral de ‘La Tri’ un salario cercano a los 40 mil por mes, aunque el jugador hizo una rebaja considerable a esta cifra para jugar en Ecuador.

Con este sueldo, que viene por lo que tenía firmado en Brasil, Diego Palacios se convertiría en el jugador mejor pagado de Ecuador. El ‘Chiqui’ regresa al país para buscar ritmo y nivel, algo que venía perdiendo en los últimos años, ya que ni jugaba con Corinthians.

El ‘Chiqui’ es el fichaje estelar de la LigaPro y también el “robo” del año, porque el jugador estaba muy encaminado a llegar a Liga de Quito y vestir los colores del ‘Rey’. Cuando todos esperaban que LDU lo anuncie, resulta que el futbolista firma con Católica.

Los números de Diego Palacios

El 2025 dejó números totalmente preocupantes para Diego Palacios. El ‘Chiqui’ solo jugó 3 partidos en Brasil y salió a préstamo a Ucrania, donde tampoco casi jugó. Por lo cual, viene de una temporada de escasa actividad a buscar la recuperación en Ecuador.

El valor de mercado de Diego Palacios

Actualmente, Diego Palacios tiene un valor de mercado de 1.5 millones, de ahí que, era imposible que un equipo ecuatoriano lo fiche comprando su pase. La única modalidad para ficharlo era la de una cesión asumiendo gran parte del salario del jugador.

En síntesis

  • Diego Palacios fichó por Universidad Católica tras rechazar una oferta formal de Liga de Quito.
  • El lateral percibirá un sueldo de 500 mil dólares anuales, siendo el mejor pagado de Ecuador.
  • Corinthians cedió a Diego Palacios luego de que el jugador disputara solo 3 partidos en 2025.
