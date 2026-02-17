Pervis Estupiñán sigue sin afianzarse en el AC Milan y nuevamente lo ponen como una de las salidas del gigante de Italia. En horas recientes informan que podría ir al Atlético de Madrid, lo que le significaría un mejor salario.

En Italia percibe cerca de 2.5 millones de euros al año, en caso de firmar con los españoles su salario sería cerca de 4 millones de euros. Esta cifra dista mucho de lo que ganan cracks como Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Pervis Estupiñán iría al club español a cambio de Matteo Ruggeri, el jugador italiano regresaría a la Serie A y el jugador elegido por Diego Simeone para el cambio fue Pervis.

Para el lateral es importante tener regularidad nuevamente con miras al Mundial, y a falta de seis meses ha visto sus minutos de juego seriamente reducidos en esta temporada.

Clubes de la Premier League también están atentos a la situación del ex Brighton, ya que lo ven como un fichaje ya consolidado en Inglaterra luego de tres temporadas con las ‘Gaviotas’.

El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta 2030, al igual que Ruggeri con Atlético de Madrid. De ahí que, se explore esta opción de mercado. El futbolista ecuatoriano terminará esta temporada en Italia y luego del Mundial 2026 se definirá su futuro.

