Piero Hincapié

VIDEO | ¡Piero Hincapié marca su primer gol con el Arsenal!

El ecuatoriano Piero Hincapié sigue sumando minutos con el Arsenal y ahora llegó su primer gol en la Premier League,

Por Gustavo Dávila

VIDEO | ¡Piero Hincapié marca su primer gol con el Arsenal! Foto: Getty
Piero Hincapié cada vez toma un rol más protagónico con el Arsenal, esta vez en su visita a los Wolves una vez más el ecuatoriano fue titular. La jornada pasada se lució con una asistencia y ahora marcó un gol.

Una jugada colectiva del Arsenal terminó con un pase filtrado a Piero Hincapié dentro del área, ahí el lateral sacó un remate preciso para poner el 0-2 como si de un delantero se tratara.

Esto significó el primer gol del ecuatoriano en Inglaterra, el pase vino de Gabriel, el otro central de los ‘gunners’. Con esto el Arsenal sigue en lo más alto de la Premier League.

Arsenal mantiene su ventaja de 7 puntos encima del Manchester City a falta de 11 jornadas para que se acabe la pretemporada. Los de Londres son favoritos para sumar al menos dos títulos domésticos.

Tweet placeholder

Arsenal aún no compra a Piero Hincapié

Arsenal aún no ha comprado a Piero Hincapié, puesto que, el ecuatoriano solo está cedido en el Norte de Londres. No obstante, hay una opción de compra en su contrato y seguramente esta se aplicará a finales de la temporada o tras el Mundial de 2026.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen

  • Piero Hincapié anotó su primer gol en Inglaterra durante la victoria ante los Wolves.
  • El Arsenal mantiene una ventaja de 7 puntos sobre el Manchester City actualmente.
  • La asistencia para el gol del lateral ecuatoriano fue realizada por el defensor Gabriel.
Gustavo Dávila
