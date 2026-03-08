VIDEO | ¡Golazo de Pervis Estupiñán en el Derby de Milán!

En medio de rumores y críticas de un posible cambio de equipo, el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán demostró que tiene mucho que ofrecer al AC Milan. El lateral se metió en el once titular a última hora y abrió el marcador del rossonero.

Una jugada colectiva terminó con el lateral recibiendo un pase dentro del área, el ex Brighton se tomó un momento para controlar y sacó un bombazo al ángulo imposible de atajar para Sommer.

Pervis Estupiñán se perfilaba como suplente, sin embargo unas molestias de Bartesaghi lo pusieron en el once titular. El ecuatoriano anotó su primer gol con los rossoneros.

Esto se da en medio de rumores que ponen al ecuatoriano en planes de la Premier League y la liga de España. Su salida, si es que se da, sería por 15 millones de euros.

El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta 2030, al igual que Ruggeri con Atlético de Madrid. De ahí que, se explore esta opción de mercado. El futbolista ecuatoriano terminará esta temporada en Italia y luego del Mundial 2026 se definirá su futuro.

