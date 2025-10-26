Miller Bolaños es campeón con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

Miller Bolaños acabó la temporada con Guayaquil City FC con los dos objetivos cumplidos, no solo lograron el ascenso a LigaPro si no que también se quedaron con el título de campeones de la Serie B. Ahora la gran pregunta que se hacen los hinchas es dónde jugará el volante en el 2026.

Pool Gavilánez, en la previa del partido contra Independiente Juniors, dio a conocer que Miller Bolaños rechazó varias ofertas para continuar con el club y renovar su contrato. De esta forma el DT confirmó que Bolaños se quedará en el equipo ‘Ciudadano’.

Esto marca el regreso del jugador a la LigaPro desde que dejó Emelec en el 2023, luego de eso tuvo ofertas del fútbol de Perú y Colombia pero llegó a ser una de las figuras del ascenso de Guayaquil City.

Miller Bolaños suma un campeonato más tras haber ganado títulos en Liga de Quito, Emelec, Gremio de Porto Alegre, además de sumar pasos por el fútbol de México y China.

Los equipos que lo buscaron para este 2025

En este mercado de fichajes, el ex Gremio, Xolos de Tijuana, Liga de Quito sonó para Deportivo Cuenca y Orense SC de LigaPro y al Juan Pablo II de la primera división de Perú.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Guayaquil City, Miller Bolaños ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. El volante tricolor también ha podido marcar 13 goles y ha dado 9 asistencias, de ahí que, también lo quieran renovar sin importar mucho su polémic