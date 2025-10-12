Miller Bolaños ascendió con Guayaquil City y confirman dónde jugará en el 2026

ver también Sin jugar contra México: ¡Ecuador se metió en el bombo 2 del Mundial!

Los equipos que lo buscaron para este 2025

En este mercado de fichajes, el ex Gremio, Xolos de Tijuana, Liga de Quito sonó para Deportivo Cuenca y Orense SC de LigaPro y al Juan Pablo II de la primera división de Perú.

Los números de Miller Bolaños en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Guayaquil City, Miller Bolaños ha jugado un total de 28 partidos entre todas las competencias. El volante tricolor también ha podido marcar 11 goles y ha dado 9 asistencias, de ahí que, también lo quieran renovar sin importar mucho su polémica.