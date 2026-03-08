Técnico del Monchengladbach reconoce en lo que termina un gol y una asistencia de Luis Díaz: “Duele”

Una nueva función de Luis Díaz en Bundesliga en 3, 2, 1… Bayern Múnich volvió a ganar en la Liga de Alemania y ‘Lucho‘ fue uno de los mejores calificados de la victoria ante Borussia Monchengladbach. Incluso, el técnico rival no dudó en reconocer en lo que termina un gol y una asistencia del jugador colombiano.

Sin Harry Kane en cancha, tenía una molestia en la pantorrilla, el encargado de entrar por el centro del área rival fue Luis Díaz. Sin dejar caer el balón, ‘Lucho’ empalmó de primera el balón y marcó un golazo para que Bayern Múnich se fuera en ventaja 1-0 al minuto 33 del primer tiempo.

Luego, Luis Díaz demostró por qué es uno de los mejores extremos del mundo. Lejos de intentar definir para marcar un segundo gol, ‘Lucho’ vio que Konrad Laimer estaba en mejor posición y le dio una asistencia mirando en la dirección opursto al balón para el 2-0 parcial ante Borussia Monchengladbach. Era invitable qe el DT Eugen Polanski reconociera lo que pasa cuando el colombiano está encendido.

La confesión del DT del Monchengladbach tras el gol y la asistencia de Luis Díaz

Díaz registró un gol y una asistencia ante Monchengladbach. (Foto: Getty Images)

“El segundo gol encajado justo antes del descanso, naturalmente, duele especialmente. Una pérdida así en Múnich no debería pasarte. Ya habíamos dicho que, contra el Bayern, tiene que salirte todo perfecto si quieres sacar algo aquí. En la primera parte hicimos, en líneas generales, un partido correcto, pero no fuimos lo bastante valientes como para atacar la profundidad. Tuvimos algunos momentos para salir a la contra, pero nos faltó ese punto final de valentía para jugarlo con determinación y rematar. Había espacios, pero los aprovechamos demasiado poco. En la segunda parte, con la tarjeta roja, se puso extremadamente difícil. Aun así, el equipo se defendió y trató de resistir”, confesó el técnico del Monchengladbach tras la derrota 4-1 ante Bayern Múnich con un gol y una asistencia de Luis Díaz.

La sorprendente calificación que le dieron a Díaz en Bayern vs. Borussia Monchengladbach

Según el portal ‘Sofa Score’, ‘Lucho’ Díaz recibió la tecera mejor calificación con 8 puntos del triunfo del Bayern Múnich ante Monchengladbach por la fecha 25 de la Bundesliga, por entre otros motivos deportivos, un anotación, un pase gol, 33 de 38 pases precisos, dos recuperaciones y cuatro de nueve duelos ganados en 60 minutos de juego.

