El anuncio oficial parece ser inminente, Joel Ordóñez será nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. El acuerdo entre el ecuatoriano y los de Anfield ya está hecho y se conocen las cifras.

Joel Ordóñez pasará a ganar cerca de 5 millones de euros al año, según reportes de medios ingleses. Así mismo, el Liverpool pagará 35 millones de euros fijos y 8 en variables, por lo que el precio total del ecuatoriano será de 43 millones de euros.

El Club Brujas decidió venderlo en este mercado invernal pese a que la idea inicial era esperar hasta el Mundial 2026 donde seguramente será titular con la Selección de Ecuador.

Los 38 millones de euros fijos ponen a Joel Ordóñez en el top de transferencias más caras de ecuatorianos, solo por detrás de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho.

Lo que resta ver es si el central de 21 años tendrá minutos desde su llegada o si tendrá que pasar meses de adaptación, tomando en cuenta que la Copa del Mundo es el siguiente semestre.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en todo lo que va de temporada ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.700 minutos, siendo muy regular después de terminar la novela de su transferencia fallada a Francia.

Publicidad

Publicidad

ver también Sonó para River y Palmeiras y confirman el club de Kevin Rodríguez para el 2026

Joel Ordóñez Brujas vs. Bayern Múnich. Foto: Getty

En resumen