El volante ecuatoriano no dudó y le dijo de todo a Grealish tras una grave provocación.

Moisés Caicedo dejó una de las imágenes más virales del fin de semana tras un encuentro contra el jugador de Everton, Jack Grealish. El volante de Everton lo empujó en varias ocasiones al jugador ecuatoriano, y el tricolor se molestó por estas actitudes.

Cuando Grealish ya había perdido la pelota el inglés acabó agrediendo a Moisés Caicedo con otro empujón y el tricolor se paró al instante y lo fue a pechar. La cámara capta como el tricolor le dice el tradicional insulto en inglés que empieza con la letra “F”.

El regreso de Caicedo le ha venido muy bien a un Chelsea que estaba sufriendo en las últimas jornadas y que su medio campo se veía superado. Por lo cual, con el volante tricolor, Xabi Alonso vuelve a tener seguridad en una zona clave del campo.

Al final del partido, Chelsea lo terminó ganando con doblete de Neto y con un resultado de 2 a 0. Moisés Caicedo no terminó el encuentro y salió los últimos 10 minutos. Alonso tiene claro que el jugador debe descansar si lo quiere aprovechar el resto de la temporada.

😱 ¡MOI SE CALENTÓ! 🇪🇨 Moisés Caicedo le había ganado el duelo a Jack Grealish, pero el jugador del Everton lo tocó y tuvo un fuerte cruce de palabras con el ecuatoriano.



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No es la primera vez que Moisés Caicedo y Grealish quedan encontrados en una jugada. Ya pasó en las semifinales de la Copa FA en 2024, cuando el tricolor también tuvo un roce con el inglés por una falta, en ese tiempo, Jack vestía los colores de Manchester City.

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¿Cuándo volverá a jugar Chelsea con Moisés Caicedo?

Se espera que Moisés Caicedo vuelva a las canchas el próximo sábado, 24 de octubre de 2026, cuando Chelsea se enfrente a Tottenham en condición de local. El partido comenzará desde las 11H30 de Ecuador y se podrá ver por Disney+.

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