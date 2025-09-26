Liga de Quito y su contundente respuesta ante reclamos de Nacional y Peñarol

Liga de Quito volvió a ser tendencia en Sudamérica un día después de eliminar a Sao Paulo y meterse en semifinales de Copa Libertadores. Los ‘albos’ se hicieron virales por un posteo que despertó el reclamo de Nacional y Peñarol de Uruguay, y ahora llegó la respuesta.

Mediante un comunicado oficial, Liga de Quito rechazó que la publicación y la frase utilizada haya sido direccionada a Nacional de Uruguay, mientras tanto explicaron la intención original. Como muchos hinchas de Liga respondieron, la intención fue ironizar una frase usada por la propia hinchada de Sao Paulo.

“Nuestro mensaje buscaba enmarcarse en la dinámica del fútbol y en ninguna otra connotación. Reafirmamos nuestro compromiso de respeto y valores y el rechazo de toda forma de violencia en el deporte”, concluyeron.

Nacional pensó que se referían al sensible fallecimiento de Juan Izquierdo, uruguayo que falleció tras colapsar en un partido contra Sao Paulo en el Morumbí.

Comunicado Liga de Quito.

El mensaje que generó la polémica y reclamo de Nacional contra Liga de Quito

El arte fue borrado de las redes sociales de Liga de Quito horas después.

Comunicado Nacional