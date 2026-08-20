Bombazo: Ponen a Juan Cazares en otro grande de LigaPro

Juan Cazares podría cambiar de equipo dentro del fútbol ecuatoriano e irse a otro grande de LigaPro en este segundo semestre.

Juan Cazares llegó como uno de los refuerzos más sonados para Independiente del Valle, sin embargo una fuerte lesión lo alejó de las canchas. En su regreso, podría ser contratado por otro grande de LigaPro.

Según el periodista Mario Mendoza, Barcelona SC hizo consultas y está en análisis de la contratación de Juan Cazares. El club ‘amarillo’ está en búsqueda de un nuevo volante ofensivo.

Su lesión interrumpió la regularidad que tenía, antes de su rotura de ligamento cruzado acumulaba más de 30 partidos con los ‘Rayados’. El futbolista está en la finalización de su recuperación.

Juan Cazares ya estuvo en planes de Barcelona y también de Liga de Quito el año pasado justo antes de que decida volver a Independiente del Valle. La duda está en cómo regresará a las canchas.

Cazares tiene un paso irregular en las últimas temporadas, con pasos rápidos por Paysandú, Santos y América de Mineiro en Brasil e Independiente de Avellaneda de Argentina.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Juan Cazares – Atlético Mineiro. Foto: Getty.

En resumen