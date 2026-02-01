Liga de Quito descarta dos refuerzos pese a pedido de los hinchas

Liga de Quito continúa su pretemporada mientras la directiva busca refuerzos, sin embargo esta vez la noticia es que dos de los jugadores más pedidos por los hinchas, quedarían descartados. Dos futbolistas finalmente quedan fuera del plantel 2026.

Erick Mendoza y Jefferson Intriago no llegarán a Liga de Quito según información del periodista Michael Rosero, el volante central no logró rescindir con Mazatlán de México y la operación se hace inviable para los clubes ecuatorianos. El extremo de Delfín quería llegar a Liga pero los mantenses pidieron más de lo que los ‘albos’ querían pagar.

Esto obliga a Liga de Quito a buscar más opciones, ya que pese a la negativa de los dos ecuatorianos, Liga tiene como prioridad la llegada de un volante cinco y de un carrilero.

Por el momento no se conocen más nombres de alternativas, salvo que el extremo y lateral que llegue será extranjero. En esa posición solo tienen a Leonel Quiñónez.

Mientras tanto Liga de Quito siguen con sus amistosos de pretemporadas, por ahora ya vencieron al Manta FC y a Universidad Católica en partidos a puerta cerrada.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Jefferson Intriago – FC Mazatlán.

