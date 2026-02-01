Barcelona vs. Inter Miami: Así están los precios de las entradas a una semana del partido

Barcelona SC pasa página del partido de la Noche Amarilla y ahora se concentra en el Partido de la Historia vs. el Inter Miami de Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez entre otros. A falta de una semana, los hincas empiezan a revisar nuevamente precios de entradas y canales que lo transmitirán.
Los organizadores decidieron reducir los precios de las entradas para el partido a disputarse el 7 de febrero en el Estadio Monumental. Este partido responde a la gira que está teniendo el Inter Miami en Sudamérica, tras visitar Perú y Colombia, ahora es el turno de Ecuador.
Más allá del espectáculo mundial por la presencia de los cracks como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Jordi Alba, Luis Suárez, este encuentro servirá de pretemporada para César Farías y el resto de jugadores nuevos en Barcelona.
Los precios para el partido Barcelona vs. Inter Miami
- Messi Experience – $ 550
- Suite socios – $ 180
- Palco propietarios – $ 125
- Palco – $ 180
- Palco Pilsener – $ 150
- Palco 6 – $ 90
- Tribuna oeste baja – $ 140
- Tribuna lateral oeste baja – $ 120
- Tribuna este – $ 90
- General norte – $ 40
- General sur – $ 40
Además del partido, el evento tendrá actividades previas para los hinchas días anntes, como fan fest y beneficios adicionales con las marcas que también auspiciarán. Cabe recalcar que a Barcelona el partido no le representa gasto alguno.
En los amistosos previos, el Inter Miami perdió 3-1 contra Alianza Lima en Perú y venció 2-1 a Atlético Nacional de Colombia con remontada sobre los minutos finales.
Inter Miami vs. Atlético Nacional de Colombia. Foto: Getty.
En resumen
- Barcelona SC enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi el próximo 7 de febrero.
- Las entradas generales para el evento en el Estadio Monumental tienen un costo de $40.
- El Inter Miami llega tras perder ante Alianza Lima y vencer al Atlético Nacional.