Barcelona vs. Inter Miami: Así están los precios de las entradas a una semana del partido

Barcelona SC pasa página del partido de la Noche Amarilla y ahora se concentra en el Partido de la Historia vs. el Inter Miami de Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez entre otros. A falta de una semana, los hincas empiezan a revisar nuevamente precios de entradas y canales que lo transmitirán.

Los organizadores decidieron reducir los precios de las entradas para el partido a disputarse el 7 de febrero en el Estadio Monumental. Este partido responde a la gira que está teniendo el Inter Miami en Sudamérica, tras visitar Perú y Colombia, ahora es el turno de Ecuador.

Más allá del espectáculo mundial por la presencia de los cracks como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Jordi Alba, Luis Suárez, este encuentro servirá de pretemporada para César Farías y el resto de jugadores nuevos en Barcelona.

Los precios para el partido Barcelona vs. Inter Miami

Messi Experience – $ 550

Suite socios – $ 180

Palco propietarios – $ 125

Palco – $ 180

Palco Pilsener – $ 150

Palco 6 – $ 90

Tribuna oeste baja – $ 140

Tribuna lateral oeste baja – $ 120

Tribuna este – $ 90

General norte – $ 40

General sur – $ 40

Además del partido, el evento tendrá actividades previas para los hinchas días anntes, como fan fest y beneficios adicionales con las marcas que también auspiciarán. Cabe recalcar que a Barcelona el partido no le representa gasto alguno.

En los amistosos previos, el Inter Miami perdió 3-1 contra Alianza Lima en Perú y venció 2-1 a Atlético Nacional de Colombia con remontada sobre los minutos finales.

Inter Miami vs. Atlético Nacional de Colombia. Foto: Getty.

