En medio de la crisis: La primera decisión de Mikel Arteta con Piero Hincapié

Arsenal viene de una durísima derrota contra Manchester United y peligra su puesto en la Premier League. Ese partido comenzó una crisis en el equipo ‘Gunner’, sin embargo, Mikel Arteta tomó una contundente decisión con Piero Hincapié.

Para el partido del Leeds United de este sábado 31 de enero de 2026, Mikel Arteta volvió a darle la confianza a Piero Hincapié. Aunque ya tiene a toda su defensa a disposición, el DT español optó por poner al ecuatoriano por la banda izquierda.

Hincapié va con la defensa estelar de los ‘Gunners’ y ya está totalmente recuperado de su lesión. El central ecuatoriano viene jugando dos partidos de manera consecutiva y ahora vuelve a ser titular. Los de Arteta necesitan ganar y dejar de pinchar en la Premier.

El ecuatoriano también recibe este voto de confianza en medio de los rumores de una posible salida, porque Arteta se puede ir. Con esto, se comprueba que el jugador ecuatoriano es esencial para el DT y se está ganando un nombre en la defensa de la Premier League.

Piero Hincapié tuvo una lesión que preocupó a todos por un problema en su ingle. No obstante, parece que esto no pasó a mayores y el tricolor vuelve para la fase clave de la competencia. Ahora es cuando más puntos necesitan sacar los del norte de Londres.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En esta temporada con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 18 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias. No obstante, suma ya más de 1.200 minutos, algo que se veía complicado cuando fichó por los ‘Gunners’.

¿A qué hora juega Arsenal vs Leeds y por dónde ver?

El partido de Arsenal contra Leeds se jugará este sábado 31 de enero de 2026. El encuentro comenzará desde las 10H00 (EC). Asimismo, el partido será transmitido por Disney+.

