Nilson Angulo es nuevo jugador del Sunderland para esta temporada y las próximas. El delantero ecuatoriano supuso el gran bombazo del mercado, y este movimiento impactó a todo Ecuador. También Liga de Quito se vio beneficiado por este movimiento.

Cuando lo vendió al Anderlecht, Liga de Quito se quedó con un porcentaje del pase del jugador ecuatoriano. Este sería entre el 25% y el 30%, por lo cual, ahora termina ganando una importante fortuna por el jugador ecuatoriano con esta transferencia.

Desde Bélgica se reveló que la transferencia de Nilson Angulo sería entre 14 y 16 millones. Por lo cual, LDU se llevaría entre 3.5 y 4 millones por esta venta. El club termina ganando un relevante dinero para este mercado de fichajes y pagar ciertas deudas.

Se espera que Nilson llegue a Inglaterra en las próximas horas y el ecuatoriano firme su contrato y una su futuro a la Premier League. El extremo termina dando el salto más importante de su carrera, a pocos meses de jugar el Mundial 2026 donde es titular en Ecuador.

Nilson Angulo es muy titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas se revelará en qué condiciones se da la transferencia de Nilson Angulo. El ecuatoriano llega para ser titular o pelear por un puesto desde el comienzo. Viene siendo titular en Bélgica y jugando, por lo cual, podría jugar sin ningún problema.

Los números de Nilson Angulo en Anderlecht

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado con el Anderlecht un total de 2.569 minutos repartidos entre 30 partidos. Marcó 7 goles y dio 8 asistencias. Su valor de mercado, de acuerdo a Transfermark, es de 7 millones de dólares. Llegará a hacerse los chequeos médicos en los siguientes días.

