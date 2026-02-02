Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Nilson Angulo es nuevo jugador del Sunderland y Liga de Quito ganaría estos millones

Liga de Quito se guardó un porcentaje del pase de Nilson Angulo y ganaría esta fortuna.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito ganará estos millones "gracias" a Nilson Angulo. Imagen generada por IA
© Gemini/ Edit BVLiga de Quito ganará estos millones "gracias" a Nilson Angulo. Imagen generada por IA

Nilson Angulo es nuevo jugador del Sunderland para esta temporada y las próximas. El delantero ecuatoriano supuso el gran bombazo del mercado, y este movimiento impactó a todo Ecuador. También Liga de Quito se vio beneficiado por este movimiento.

Cuando lo vendió al Anderlecht, Liga de Quito se quedó con un porcentaje del pase del jugador ecuatoriano. Este sería entre el 25% y el 30%, por lo cual, ahora termina ganando una importante fortuna por el jugador ecuatoriano con esta transferencia.

Desde Bélgica se reveló que la transferencia de Nilson Angulo sería entre 14 y 16 millones. Por lo cual, LDU se llevaría entre 3.5 y 4 millones por esta venta. El club termina ganando un relevante dinero para este mercado de fichajes y pagar ciertas deudas.

Se espera que Nilson llegue a Inglaterra en las próximas horas y el ecuatoriano firme su contrato y una su futuro a la Premier League. El extremo termina dando el salto más importante de su carrera, a pocos meses de jugar el Mundial 2026 donde es titular en Ecuador.

Nilson Angulo es muy titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Nilson Angulo es muy titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas se revelará en qué condiciones se da la transferencia de Nilson Angulo. El ecuatoriano llega para ser titular o pelear por un puesto desde el comienzo. Viene siendo titular en Bélgica y jugando, por lo cual, podría jugar sin ningún problema.

Publicidad

Los números de Nilson Angulo en Anderlecht

Ni Liverpool ni Manchester United: Nilson Angulo jugará en este equipo de la Premier League

ver también

Ni Liverpool ni Manchester United: Nilson Angulo jugará en este equipo de la Premier League

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado con el Anderlecht un total de 2.569 minutos repartidos entre 30 partidos. Marcó 7 goles y dio 8 asistencias. Su valor de mercado, de acuerdo a Transfermark, es de 7 millones de dólares. Llegará a hacerse los chequeos médicos en los siguientes días.

Encuesta

¿Fue un buen negocio para Liga de Quito?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Nilson Angulo fichó por el Sunderland con una transferencia de hasta 16 millones de euros.
  • Liga de Quito recibirá entre 3.5 y 4 millones por poseer un porcentaje del pase.
  • El extremo ecuatoriano registró 7 goles y 8 asistencias en su etapa con el Anderlecht.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Ni Liverpool ni Manchester United: Nilson Angulo jugará en este equipo de la Premier League
Fútbol de Ecuador

Ni Liverpool ni Manchester United: Nilson Angulo jugará en este equipo de la Premier League

Diego Simeone lo pidió y los millones que ganaría Nilson Angulo en el Atlético de Madrid
Fútbol de Ecuador

Diego Simeone lo pidió y los millones que ganaría Nilson Angulo en el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid quiere fichar a este titular de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Atlético de Madrid quiere fichar a este titular de la Selección de Ecuador

Mientras Wilmar Barrios gana 2 millones en Zenit, esta sería la fortuna que ganaría Jhon Durán
Fútbol de Colombia

Mientras Wilmar Barrios gana 2 millones en Zenit, esta sería la fortuna que ganaría Jhon Durán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo