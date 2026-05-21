No gustará a los hinchas: revelan que polémico jugador regresaría a Emelec

Emelec vive un muy mal momento en el fútbol ecuatoriano y ahora los hinchas reciben una noticia que los molesta aún mucho más. Se reveló que uno John Jairo Sánchez, un jugador muy discutido por la hinchada, podría volver el segundo semestre de 2026.

El extremo ecuatoriano está jugando en Guaraní de Paraguay, pero solo es una cesión que dura hasta mitad de este 2026. Por lo cual, y ante la no opción de compra, tendrá que regresar a jugar con el ‘Bombillo’ con el que tiene contrato hasta finales de año.

En su paso por Emelec, ‘JJ’ Sánchez fue muy discutido por los aficionados y su rendimiento estaba lejos de ser el mejor. Aunque era una variante en ataque como un nuevo extremo, sus mejores días, ya habían pasado y no era “solución” en ataque.

El contrato tiene que cumplirse, por lo cual, después del Mundial, Sánchez volvería a vestir los colores de Emelec, salvo que ambas partes acuerden una salida o el jugador sea prestado a otro club durante ese semestre. En Paraguay está a préstamo hasta el 30 de junio.

En las próximas semanas, la directiva de Emelec deberá aclarar qué pasa con Sánchez, pero si no le encuentra equipo, lo debe traer de regreso para evitar justamente lo que le ha pasado con otros jugadores que no terminan su contrato y luego terminan demandando.

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Los números de John Jairo Sánchez en Emelec

Desde su llegada en 2023, Sánchez jugó con Emelec un total de 68 partidos entre todas las competencias y apenas marcó 2 goles y dio 8 asistencias. Números muy bajos para un extremo, que fue considerado el mejor jugador joven de la LigaPro en sus inicios.

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