Este jueves 21 de mayo de 2026 se confirmó que la Selección de Ecuador ya tiene un “nuevo” delantero para el Mundial 2026. ‘La Tri’ sufrió la baja de Leonardo Campana y por eso Beccacece se tuvo que mover y buscar a un nuevo ‘Killer’ para esta copa del mundo.

Fue el mismo Stuttgart el que confirmó en sus cuentas oficiales que Jeremy Arévalo será convocado por Ecuador para el Mundial 2026. No obstante, el club posteriormente rectificó su publicación y omitió el nombre del delantero ecuatoriano. Puesto que, aún Ecuador no hace oficial su lista.

Sin embargo, es muy probable que Arévalo juegue en el Mundial 2026, ya Beccacece lo venía llamando cuando Campana estaba en perfecto estado, por lo cual, es lógico que ahora cuente con él y también con Jordy Caicedo. Además, en Ecuador varios reportes de prensa lo ponen como convocado.

Arévalo no ha tenido el efecto esperado en el Stuttgart, puesto que, el delantero no se pudo ganar un lugar en el primer equipo y eso hizo que termine jugando en la categoría inferior. Pero en ese nivel, el goleador siguió marcando diferentes goles.

Arévalo fue convocado por Ecuador. (Foto: Imago)

La baja de Campana abre un lugar importante en la rotación para la Selección de Ecuador, puesto que, Beccacece tiene a Enner Valencia como fijo, pero el tema siempre viene con los cambios. Por lo cual, varios jugadores pelearán minutos en el Mundial.

Publicidad

Los números de Jeremy Arévalo en Stuttgart

En este semestre con el Stuttgart, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 11 partidos entre el primer equipo y el segundo equipo, sumando en cancha más de 300 minutos. Marcó también 5 goles, aunque todos fueron marcados con el equipo filial.

Encuesta¿Arévalo debe ser titular en Ecuador? ¿Arévalo debe ser titular en Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: