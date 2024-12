Un fuerte rumor corrió este miércoles sobre la continuidad de Leonel Álvarez en Emelec para la siguiente temporada. El DT azul habría sido comunicado por la directiva que no entra en planes, sin embargo con un contrato vigente hay una cláusula por pagar.

Según dieron a conocer los medios de comunicación, son 600 mil dólares lo que deberá pagar Emelec al cuerpo técnico del colombiano para adelantar su salida. El contrato vigente es hasta junio del 2025, es decir seis meses más.

La tensión entre la plantilla y el DT continúa con varios jugadores condicionando su permanencia a cambio de la salida del entrenador. Ofertas no le faltan al entrenador quién tiene dos clubes interesados de su país.

En horas recientes incluso Emelec ya analiza la contratación de Renato Paiva, ex campeón con Independiente del Valle como opción para el 2025. El portugués se encuentra libre.

Leonel Álvarez – José Pileggi- Emelec 2024.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.