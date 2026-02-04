Luis Díaz, por ahora, le cierra la puerta al Barcelona y al Real Madrid con estas palabras

El nivel de Luis Díaz en Europa viene siendo tan bueno en el último tiempo que su nombre empezó a sonar con fuerza para llegar al FC Barcelona y al Real Madrid. Sin embargo, Bayern Múnich se adelantó y ‘Lucho’ se siente tan cómodo que no dudó en cerrarles las puertas, por ahora, a los dos equipos más grandes de España.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Antes de que Bayern Múnich le pagara a Liverpool 75 millones de euros con bonificaciones por Luis Díaz, Joan Laporta, presidente del Barcelona, confesó que “es cierto que también me gustaba Luis Díaz, es un jugador muy completo. Pero por sus circunstancias y con un Liverpool muy enrocado (cerrado a negociar), se ha situado el fichaje en una posición muy complicada. Al jugador, por supuesto, le tengo que agradecer que ha querido venir en todo momento“. ¿Se volverán a interesar?

El portal partidista español ‘Defensa Central‘ fue el encargado de instalar la narrativa de que ‘Lucho’ Díaz estaba en el radar del Real Madrid si se da la salida de Vinicius Jr. Al extremo brasileño no paran de silbarlo los hinchas ‘merengues’, pero el mismo jugador colombiano se encargó de, por ahora, alejar los rumores de que se vestirá de blanco.

Con estas palabras, Luis Díaz le cierra la puerta al Barcelona y al Real Madrid

Díaz no quiere, por ahora, llegar a Barcelona y Real Madrid. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Encontré un muy buen equipo, una familia, con un muy buen entrenador. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganarlo todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso. Debemos seguir con la misma actitud. Personalmente, solo quiero aportar y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias“, le dijo Luis Díaz a la revista deportiva ‘Sportschau’ para dejar claro lo cómodo que está en el Bayern Múnich.

Publicidad

Publicidad

ver también Llegó a más de 5 millones de reproducciones: La jugada de Luis Díaz que dejó sin palabras a UEFA

El valor que tiene Luis Díaz en el mercado, según los expertos

Con un nivel superlativo, que lo tiene con 15 goles y 12 asistencias en todas las competiciones que ha disputado con Bayern Múnich hasta el partido ante Hoffenheim del domingo 8 de febrero a las 11:30 AM por la fecha 21 de la Bundesliga, Luis Díaz mantiene un valor alto en el mercado con los 70 millones de euros de avalúo que le da el portal experto ‘Transfermarkt’.

Encuesta¿Cuántos millones de euros pagó Bayern Múnich por Luis Díaz? ¿Cuántos millones de euros pagó Bayern Múnich por Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

En resumen

Luis Díaz descartó salir del Bayern Múnich al sentirse cómodo en “un equipo familia”.

descartó salir del al sentirse cómodo en “un equipo familia”. El colombiano Luis Díaz prioriza ganar todos los torneos actuales con el club alemán.

prioriza ganar todos los torneos actuales con el club alemán. Luis Díaz rechazó rumores del Barcelona y Real Madrid para enfocarse en marcar goles.

Publicidad